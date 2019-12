Met de boot naar Kortrijk? Het kan! Topstart voor de Warmste Boot Joyce Mesdag

21 december 2019

18u32 4 Kortrijk Vanaf vandaag tot en met dinsdag kan je met de boot naar de Warmste Week. Kortrijk en Wevelgem slaan daarvoor de handen in elkaar. Je kan opstappen aan de Leiebrug in Wevelgem en terugkeren aan café-bistro Baltazar. Onderweg zorgen bandjes voor een muzikaal intermezzo.

Vandaag was alvast een topstart. De boot van 16u bijvoorbeeld was volledig volzet. Inge Vanwolleghem, Sarah Verdonck en kindjes Senne en Tiebe Vanwolleghem uit Lauwe namen ook de boot naar Kortrijk vandaag. “Voor ons was dit ideaal. We wonen vlakbij de Leiebrug in Wevelgem, en op deze manier hoeven we niet met de auto naar het centrum van Kortrijk. Bovendien was dit een topmomentje voor de kindjes.”

Meer info met de regeling voor de komende dagen vind je op https://www.wevelgem.be/warmsteboot.