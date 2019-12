Met ‘Cheers’ na járen weer massafuif met oudejaar in Xpohallen Joyce Mesdag

30 december 2019

19u09 0 Kortrijk Het was alweer jaren geleden, maar morgenavond is het eindelijk weer zover: dan kan je in Kortrijk Xpo aftellen naar het nieuwe jaar, samen met enkele andere duizenden feestvierders. “Dat we dit mogen organiseren, dat zorgt toch wel voor wat adrenaline, ja”, zeggen organiseren Dieter De Clercq, Dino Verhelst, Kelly Libaers en Mathieu Clarysse.

Wie in grote massa de overgang wilde vieren de afgelopen jaren, had in onze streek, op enkele vaste waarden zoals discotheek Diedjies na, niet zo bijster veel keuze. In het verleden werden in Kortrijk Xpo wel al eens massafuiven georganiseerd, maar dat is intussen alweer een zestal jaar geleden. Die handschoen nemen enkele enthousiastelingen nu toch weer op. “Vorig jaar hebben we in evenementenhal Depart in Kortrijk een oudejaarsevent georganiseerd”, zegt Dieter De Clercq. “Dat is héél goed meegevallen, zowel voor ons als voor onze 1500 bezoeker. Het smaakte naar meer. Vandaar nu dus onze stap naar Kortrijk Xpo.”

Want Kortrijk Xpo, dat is toch wel een beetje dé place to be voor een massafuif met oudejaar. “Dat vonden wij ook”, zegt Dieter. “Dat we op die locatie een oudejaarsevent kunnen organiseren, dat zorgt toch wel voor wat adrenaline, ja.”

“Het is ook een locatie waar we echt creatief konden zijn”, gaat Dieter verder. “In Depart bijvoorbeeld moesten we rekening houden met de bestaande infrastructuur, in de hallen kan je echt van nul je ding doen.”

Zo zorgden ze voor een tropisch sfeertje, met bamboe en palmbomen. “De mensen zijn intussen al wat uitgekeken op al die winterse decoratie overal, het mag weer eens wat meer zomers zijn, vinden we.” Er zijn twee podia. “Een ambiance room, en een boiler room, met genre housemuziek. Het zijn dj’s die hun strepen verdienden onder meer in café 56, Carré en Diedjies die komen draaien. We zorgen voor een klank-en lichtspektakel om u tegen te zeggen, en hebben daarvoor technici onder de arm genomen die ook het podium van Hype-O-Dream doen.”

De organisatie zijn dezelfde mensen die ook hun schouders staken achter de kerstmarkt in Kortrijk. “Maar eerlijk, die kerstmarkt is voor ons organisatorisch zwaarder geweest”, zegt Dieter. “Eens je dat in gang gezet hebt, dat oudejaarsavondevent, ben je vertrokken. Bij de kerstmarkt moet je met verschillende standhouders rekening houden, dat vraagt eigenlijk best wel wat tijd.”

Wie nog tickets wil scoren kán, maar moet snel zijn. “Ik vermoed dat het feit dat ons evenement vorig jaar zo succesvol was, mee gezorgd heeft voor het succes van deze editie. We hebben zelf ook wel ingezet op promotie, met baanreclame, spotjes op Topradio, advertenties op social media, enz. Onze 3000 tickets zijn bijna de deur uit. Dat toont dat er echt wel nood was aan een evenement als Cheers.”

Meer info op de facebookpagina Cheers 2020 of via support@siba-events.be.