Met B&B Casablanca op VTM én na jaar sluiting heropent restaurant Jasmijnhof: “Ik sta te popelen” Peter Lanssens

12 juni 2019

19u07 0 Kortrijk Twee keer uitstekend nieuws voor Saida Bedraoui. De Kortrijkzane en haar dochter Yasmine Laghzala schitteren op donderdag 13 juni met B&B Casablanca in VTM-programma Met Vier in Bed. En goed een maand later heropent de onderneemster Jasmijnhof, na een jaar sluiting. Haar in Marokkaanse gerechten gespecialiseerde restaurant paalt aan B&B Casablanca, op de Houtmarkt. “Ik sta te popelen om er weer in te vliegen. Het is mijn leven”, zegt Saida met een stralende glimlach.

Je voelt je meteen op vakantie in de exotische B&B Casablanca. Net alsof je echt in een prachtig stukje Marokko verblijft. Zo heeft Casablanca vier kleurrijke kamers in de stijl van duizend-en-één-nacht. De naam van de B&B verwijst naar de geboortestad van Saida. Ze verhuisde voor haar studies naar België, waar ze haar echtgenoot leerde kennen. Samen kregen ze drie kinderen. Maar toen haar jongste zoon na een motorongeval overleed, stortte haar wereld in. “Ik kocht de voormalige herberg Het Neerhof op de Houtmarkt en liet het renoveren en herinrichten als restaurant Jasmijnhof”, vertelt ze. “Het overlijden van mijn jongste zoon was een regelrechte nachtmerrie. Maar in de horeca gedreven aan de slag zijn, het is hard werken, was een goeie therapie voor mij.”

Ik wilde in al mijn gedrevenheid te snel herbeginnen met Jasmijnhof. Terwijl ik eigenlijk platte rust moest nemen. Saida Bedraoui

Lelijke breuk aan voet

Jasmijnhof opende in 2002, met succes. Enkele jaren later kocht Saida het aanpalend huis. Het werd verbouwd en opende in 2012 als B&B Casablanca. Saida kreeg daarna al snel de vraag om met haar unieke B&B mee te doen aan Met Vier in Bed. Ze weigerde omdat het toen te druk was. Nu Met Vier in Bed weer aanklopte, stemde ze wel toe. Om haar B&B in de kijker te zetten én ook om mee te geven dat haar restaurant Jasmijnhof eindelijk heropent, rond 20 juli. Want Saida zag zich bijna een jaar geleden genoodzaakt om Jasmijnhof te sluiten. Na een ongelukkige val van de trap thuis en als gevolg een lelijke breuk aan haar linkervoet. Toen de gecompliceerde breuk in januari van dit jaar bijna genezen was, herviel ze door haar voet te verzwikken. “Omdat ik in al mijn gedrevenheid te snel wilde herbeginnen, terwijl ik van de dokter eigenlijk platte rust had moeten nemen”, vertelt ze.

De klanten zullen tevreden zijn nu Jasmijnhof binnenkort heropent. Omdat ze weten dat mijn mama met veel liefde kookt, je smaakt dat gewoon. Yasmine Laghzala

Couscous en tajines

Die rust nam Saida uiteindelijk alsnog. Ze voelt zich nu weer sterk genoeg. “Het zal niet meer nodig zijn om helemaal naar Rijsel en Brussel te rijden om écht Marokkaans te eten, straks kan het weer bij ons in het Jasmijnhof op de Houtmarkt in Kortrijk”, vertelt haar dochter. Yasmine is administratief verantwoordelijke in het bedrijf O.D. Trans in Izegem en heeft twee zoontjes. Ze is dolgraag bij haar gezin. Toch probeert Yasmine als het druk is af en toe een handje te helpen in de B&B en straks dus ook weer het restaurant van haar mama. “De klanten zullen heel dankbaar zijn dat Jasmijnhof heropent. Omdat ze weten dat mijn mama met heel veel liefde kookt. Je smaakt dat gewoon. Zonder op te scheppen: hier eet je de beste couscous, de beste tajines en de beste grillades.”

Kortrijk wordt mooier en mooier

Maar eerst zijn Saida en Yasmine de sterren van de derde aflevering van Met Vier in Bed deze week, op donderdag 13 juni om 21.10 uur op VTM. “Ik doe B&B Casablanca even graag als het Jasmijnhof, het zal fantastisch zijn om de twee weer te kunnen combineren”, vertelt Saida. “Nederlanders, Italianen, Canadezen, noem maar op, je leert altijd iemand anders kennen hier. Wat heel verrijkend is. Ik kan die contacten niet missen. Het waren erg lange opnamedagen, voor Met Vier in Bed. Maar het was een leuke ervaring. En we leerden er veel uit. Onderschat het aantal toeristen in Kortrijk trouwens niet. De stad is mooier en mooier aan het worden”, aldus Saida Bedraoui. Ze zoekt nog een hulpkok en iemand in de zaal voor restaurant Jasmijnhof. Interesse: tel. 0495/57.18.39.