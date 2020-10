Mercedes knalt tegen vrachtwagen: zware schade maar geen gewonden VHS

10 oktober 2020

16u52 1

Aan de afrit Kortrijk-Oost van de E17 gebeurde vrijdagavond nog maar eens een ongeval. Een Mercedes kwam er in botsing met een vrachtwagen. De materiële schade was aanzienlijk maar er raakte niemand gewond. Een tijdlang was de Oudenaardsesteenweg volledig versperd. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te beveiligen en het wegdek weer proper te maken. Zowel de Mercedes als de vrachtwagen moesten getakeld worden.