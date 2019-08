Mercedes die werd binnengebracht in garage vat plots vuur Alexander Haezebrouck

26 augustus 2019

15u18 0 Kortrijk Een Mercedes die was binnen gebracht in garage Gistelinck langs de Ringlaan in Heule, vatte plots vuur. Medewerkers van de garage moesten de auto met een heftruck naar buiten brengen waar de brandweer de auto bluste.

Het was omstreeks 12.30 uur dat de Mercedes die binnen in de werkruimte van de garage stond, plots hevig begon te roken. De medewerkers merkten de rook op en sloegen alarm. De hulpdiensten snelden ter plaatse en de medewerkers sleepten de auto met een heftruck naar buiten. De rook kwam vanonder de motorkap van de Mercedes. De brandweer bluste de motorkap een lange tijd. Vooral de motorkap van de auto liep zware schade op. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.