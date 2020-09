Mensen met Marokkaanse naam in kwart van de gevallen gediscrimineerd op Kortrijkse huurmarkt Peter Lanssens

18 september 2020

08u29 44 Kortrijk Een VUB-onderzoek toont aan dat makelaars kandidaten met Marokkaanse naam in een kwart van de gevallen discrimineren in Kortrijk, op de huurwoningmarkt. “Geen aangenaam resultaat”, reageert schepen van Gelijke Kansen Philippe De Coene (sp.a). “We werken in alle stilte aan een discriminatietoets, die we tegen eind dit jaar willen uitrollen. En we hebben al ons huurgarantiefonds.”

Professor Pieter-Paul Verhaeghe van de Vrije Universiteit Brussel onderzocht in 2019 etnische discriminatie in Kortrijk. Wat blijkt nu? Dat ‘Koen’ véél meer kansen krijgt dan ‘Mohammed’. “Makelaars discrimineren in 23 procent van de gevallen kandidaat-huurders met een Marokkaanse naam op de huurwoningmarkt in Kortrijk”, zegt de prof. “Ze worden minder uitgenodigd voor een plaatsbezoek dan mensen met een Vlaamse naam.” Dat blijkt uit 299 academische praktijktesten, uitgevoerd via Immoweb. Er is een verschil met particuliere verhuurders. Daar bedraagt de discriminatie 27 procent.

Bij de praktijktesten contacteerden twee kandidaten een makelaar of particuliere verhuurder naar aanleiding van een concrete huuradvertentie in Kortrijk. Beide kandidaten waren zo gelijkaardig mogelijk, met uitzondering van de etnische achtergrond. De ene kandidaat had bijvoorbeeld een Vlaamse naam, de andere een Noord-Afrikaanse naam. Nadien werd nagegaan in welke mate de makelaars beide kandidaten de kans boden voor een plaatsbezoek. “Praktijktesten zijn een betrouwbare en objectieve methode om discriminerend gedrag te meten”, zegt professor Verhaeghe. “Want veel discriminatie blijft onder de radar, als je enkel op de klachten van de slachtoffers vertrouwt.”

Er kwam mij recent nog een flagrant voorbeeld ter ore. Over een jonge vrouw met een Marokkaanse vader en een Vlaamse moeder, die via mail contact had met een immokantoor. Toen ze haar Marokkaanse naam doorgaf, kreeg ze meteen vragen over haar gezinssituatie en inkomen. Toen ze haar Vlaamse naam doorgaf, kreeg ze meteen een uitnodiging voor een plaatsbezoek. schepen Philippe De Coene

Schepen De Coene is niet verrast: “Deze studie bevestigt ons vermoeden. Zo kwam mij recent nog een flagrant voorbeeld ter ore. Over een jonge vrouw met een Marokkaanse vader en een Vlaamse moeder, die via mail contact had met een immokantoor. Toen ze haar Marokkaanse naam doorgaf, kreeg ze meteen vragen over haar gezinssituatie, inkomen en bron van inkomen. Toen ze haar Vlaamse naam doorgaf, kreeg ze meteen een uitnodiging voor een plaatsbezoek. Die vrouw voelt zich daar zeer slecht bij. Ze wil er niet over getuigen. Maar we hebben alle bewijzen op mail, het is duidelijk. En dat voor een jonge vrouw die heel goed geïntegreerd is. Ze spreekt vlot Nederlands, terwijl ze ook het Kortrijks dialect onder de knie heeft.”

Beleid op maat

Professor Verhaeghe gaat er dieper op in: “Gezien de dominantie van de vastgoedmakelaars op de lokale huurwoningmarkt van Kortrijk, met 82 procent marktaandeel op Immoweb, is het belangrijk om in het beleid eerst op deze professionele spelers te focussen. Het is een vrij beperkte groep van zo’n veertig makelaars. Hierdoor is een antidiscriminatiebeleid op maat mogelijk. Ik pleit voor een combinatie van wetenschappelijk begeleide training, dialoog en academische, sensibiliserende en juridische praktijktesten. Uit een recente evaluatie blijkt dat deze benadering de etnische discriminatie door vastgoedmakelaars ten dele doet verminderen. Mijn onderzoek is onafhankelijk van het stadsbestuur en de lokale vastgoedsector uitgevoerd.”

Praktijktoets

Schepen De Coene wil meteen actie: “We gaan een ontmoeting regelen met de immosector en een vertegenwoordiging van particuliere verhuurders, zodat professor Verhaeghe zijn werkmethode kan toelichten en hen een spiegel kan voorhouden. We willen verder tot een finaal voorstel komen voor een discriminatietoets, misschien zelfs samen met andere (centrum)steden. We willen die praktijktoets niet enkel beperken tot afkomst, maar ook nagaan welke invloed inkomen, leeftijd en bijvoorbeeld ook seksuele geaardheid heeft. De huurwoningmarkt is verstoord door de coronacrisis, maar we hopen tegen eind dit jaar op te starten. Daar blijft het niet bij. We willen ook weten waarom er gediscrimineerd wordt op basis van een naam. Zonder in clichés te vervallen, al zijn vragen zoals ‘zal ik mijn huurgeld krijgen’ en ‘zal mijn woning correct bewoond worden’ wel realiteit. Een goed voorbeeld van hoe we daar al beleidsmatig op inspelen, is ons huurgarantiefonds in Kortrijk.”

Het OCMW staat met het huurgarantiefonds borg voor kwetsbare huurders, zoals alleenstaanden. Het fonds komt voor de betaling van maximaal zes maanden huur tussen. De huurder betaalt nadien terug, desnoods met een afbetalingsplan. Het Kortrijkse fonds richt zich tot de hele lagere middenklasse in de stad.

Tot slot nog deze nuance: Kortrijk zit met een nettodiscriminatiegraad van 23 procent bij makelaars in de middenmoot. Het is lager dan Antwerpen (30 procent), hoger dan Gent en Mechelen (14 en 13 procent) en vergelijkbaar met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 procent). De nettodiscriminatiegraad van 27 procent bij particuliere verhuurders ligt veel lager dan andere steden.

Wie de volledige studie van de professor wil nalezen: klik hier.