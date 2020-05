Melktransport gekanteld op E17 in Kortrijk, chauffeur ongedeerd LSI

31 mei 2020

07u10

Bron: LSI 10 Kortrijk Op de E17 in Kortrijk richting Frankrijk is zondagochtend rond 5u een melktransport gekanteld. Er raakte niemand gewond.

Om een nog onduidelijke reden ging de tankwagen van melkcoöperatieve Milcobel op de snelweg tussen Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid aan het slingeren. De tankwagen kantelde om, de trekker bleef rechtop staan. De chauffeur van transportfirma Minne uit Zwevele (Wingene) bleef ongedeerd. Door het ongeval bleven twee rijstroken richting Frankrijk wel enkele uren voor alle verkeer afgesloten. De brandweer ruimde gelekte mazout en melk van het wegdek. Een takelfirma zette de tankwagen opnieuw recht en sleepte die weg. Het is voor de tweede opeenvolgende ochtend dat op de E17 in de buurt van Kortrijk een vrachtwagen kantelde. Zaterdagochtend was er een gekantelde betonmixer aan de oprit van de E17 in Rekkem (Menen).