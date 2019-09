Meisjes delen kerstlichtjes uit in gemeenteraad Peter Lanssens

09 september 2019

De dochters van kersvers CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe deelden maandagavond kerstlichtjes uit in de gemeenteraad. Dat deden ze niet zomaar. “We gaan voor een constructieve oppositie en formuleren daarbij zelf voorstellen”, stelde Benjamin Vandorpe. “Een voorbeeld voor het stadsbestuur zou geweest zijn om niet 1 miljoen euro, maar de helft van dat bedrag in nieuwe kerstlichtjes te investeren voor Kortrijk en deelgemeenten. En de andere 500.000 te investeren in het wegwerken van een structureel tekort van daklozenopvang in Kortrijk. De kerstlichtjes in de gemeenteraad zijn er ook om wat sfeer te brengen in de vaak al te bitsige raad”, aldus Benjamin Vandorpe. “Die 1 miljoen euro klopt niet”, reageert schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Het gaat over 200.000 euro per jaar (gespreid over vijf jaar). Evenveel als vroeger door alle stadsinstanties samen werd uitgegeven. Maar nu met meer en betere kerstverlichting, ook in de deelgemeenten.”

