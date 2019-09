Meisje (9) in gezicht gebeten door hond AHK & JME

11 september 2019

23u09 0 Kortrijk Een meisje van negen jaar is woensdagmiddag in haar gezicht gebeten door een hond. Dat gebeurde toen ze net van school vertrokken was naar huis. “Ze heeft een vleeswonde in haar rechter kaak en is genaaid”, vertelt haar vader.

Het meisje was pas met de fiets vertrokken aan haar school, Athena Campus Heule, toen het plots mis ging. “Ter hoogte van een winkel sprong plots een hond op haar”, vertelt de papa van het meisje. “Ze viel met haar fiets in de grond waarna de hond hapte in haar gezicht. Mijn dochter had meteen een grote vleeswonde in haar rechter kaak.” Meteen werden de hulpdiensten en de politie verwittigd. “Ze is gelukkig snel verzorgd kunnen worden en is intussen genaaid. Ondertussen stelt ze het goed maar ze was natuurlijk enorm gechoqueerd. Wat wel erg was, is dat de bazin van de vrouw tegen mijn dochter zei dat ze snel naar huis moest gaan. Dat zeg je toch niet als je hond net een meisje van negen jaar heeft gebeten? Dan bekommer je je toch om het slachtoffer? Gelukkig is het enkel een vleeswonde en zal het normaal wel goed genezen.” De politie startte ook een onderzoek naar de feiten en zal de bazin van de hond ondervragen. “Volgens mijn dochter was het een zwarte hond.”

