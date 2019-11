Meet & greet met Niels Destadsbader lokt honderden fans naar K: “Een mooie jongen, leuk om naar te kijken” Peter Lanssens

06 november 2019

16u37 4 Kortrijk Een meet & greet met Niels Destadsbader lokte woensdagnamiddag honderden fans naar winkelcentrum K in Kortrijk. Sommigen wachtten ruim twee uur om op de foto te gaan met de zanger en zijn nieuwe cd Boven De Wolken te laten signeren. Maar dat hadden ze er àllemaal voor over, zo groot was het enthousiasme in K.

Ook de kinderen amuseerden zich. Zo namen vriendinnetjes Fenna Mortier (5) uit Hollebeke en Lune Bottecchia (6) uit Ieper alle tijd om Niels stiekem te fotograferen, met een smartphone. “Het is een mooie jongen en hij kan goed zingen. Ons favoriet nummer is Verover Mij”, lachte Fenna. Ook hun mama’s Audrey Voorspoels (31) en Rebecca Feys (29) zijn fan: “Het is leuk om naar Niels te luisteren en het is leuk om naar hem te kijken. Er zitten mooie boodschappen in zijn liedjes. Hij is een beetje de nieuwe Clouseau. Hij heeft een groot showgehalte. En hij is altijd vriendelijk. We hebben met veel plezier zijn nieuwe cd gekocht. Die kost 14,99 euro”, aldus de mama’s.