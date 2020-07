Meeste steden en gemeenten verplichten mondmasker in stad- of gemeentehuis Joyce Mesdag Alexander Haezebrouck Pieterjan Neirynck

13 juli 2020

16u55 4 Kortrijk In Harelbeke is het vanaf maandag verplicht om een mondmasker te dragen. “We moeten als openbaar bestuur het goeie voorbeeld geven”, zegt Alain Top, burgemeester van Harelbeke. Vele steden en gemeenten volgen dat voorbeeld. Kortrijk besliste maandagnamiddag ook om mondmaskers in alle publieke gebouwen te verplichten. Anzegem en Wielsbeke waren trendsetters. Daar kom je er al weken niet in zonder mondmasker.

De Nationale Veiligheidsraad verplicht mondmaskers niet in stad- en gemeentehuizen, maar Harelbeke acht het wel nodig. “Mensen die geen mondmasker dragen, mogen niet binnen, omdat wij menen dat een stadhuis als publieke ruimte net zo veel risico’s met zich meebrengt als een winkel”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “In winkels is het verplicht en dus moeten we ook als openbaar bestuur het goeie voorbeeld geven in het belang van de gezondheid van alle bezoekers en medewerkers.” Ook in Waregem worden burgers verplicht om een mondmasker op te zetten als ze naar het stadhuis komen. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) sluit zich aan bij de mening van Alain Top, dat een stadhuis qua veiligheid weinig verschilt van een winkel.

Anzegem en Wielsbeke waren de trendsetters. Weken voor er sprake was van een mondmaskerplicht in de winkels, moesten burgers al verplicht een mondmasker opzetten als ze naar het gemeentehuis trokken.

In Kortrijk werd maandagmiddag tijdens het schepencollege beslist om mondmaskers te verplichten, niet alleen in het stadhuis, maar ook in alle andere openbare gebouwen, zoals het Sociaal Huis en de OC’s. Nochtans had burgemeester Van Quickenborne op de gemeenteraad vorige week maandag nog gezegd dat er geen mondmaskerplicht aan zat te komen. “Toen was er nog geen federale regel om mondmaskers in winkels te verplichten. Nu die er wel is, is het maar logisch dat we dat ook doen in onze openbare gebouwen.”

In Zwevegem geldt er ook al een mondmaskerplicht in het gemeentehuis, net als in Spiere-Helkijn.

In Deerlijk en Avelgem hoeft het dan weer niet. “Zolang de afstand gerespecteerd blijft”, zegt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen). “Aan de loketten is er plexiglas voorzien. Verder vragen we wel dat aanwezigen maskers opzetten tijdens een huwelijksceremonie, als er te veel aanwezigen zijn.”

In enkele gemeenten moet de eventuele invoer van een mondmaskerplicht nog besproken worden op het schepencollege. In Wevelgem gebeurt dat op woensdag. In Lendelede wordt het onderwerp besproken in het overleg van de crisiswerkgroep op dinsdag. “Maar het zal wellicht uitmonden in een verplichting”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Dat zou een goeie zaak zijn voor alle bezoekers.” Ook in Kuurne wordt het item besproken op dinsdag. In Menen komt het ter sprake op de eerstvolgende gemeenteraad. Burgemeester Eddy Lust (Open Vld) is wel voorstander. “Ik raad aan om een masker te dragen in gemeentehuizen en op andere openbare plaatsen waar veel volk samen is”, zegt hij.