Meensesteenweg weer open, ernstig beschadigd wegdek en riolering vernieuwd Peter Lanssens

15 mei 2020

18u08 0 Kortrijk De Meensesteenweg tussen Kortrijk en Bissegem is weer open. Het ernstig beschadigde wegdek en de aftandse riolering zijn over een afstand van zo’n 300 meter vernieuwd, van de ingang van het Guldensporenstadion van KV Kortrijk tot de ingang van begraafplaats Sint-Jan.

Growebo voerde de werken uit. “We zijn de aannemer dankbaar”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “De arbeiders werkten ondanks de niet evidente periode naarstig door, met respect voor ‘social distancing’.”

De Meensesteenweg is net op tijd weer open om de overlast tot een minimum te beperken. Nu het verkeer stilaan weer op gang komt en de scholen terug gedeeltelijk open zijn. Ook voor de aangrenzende handelszaken was de hinder al bij al nog vrij beperkt, want die mochten tijdens de voorbije lockdown sowieso niet open. De werken vatten begin maart aan. Ze kostten de stad Kortrijk 181.330 euro en het Vlaams Gewest 204.127 euro.