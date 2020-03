Meensesteenweg tot eind april onderbroken voor verkeer Peter Lanssens

05 maart 2020

14u32 0 Kortrijk De Meensesteenweg is tot en met donderdag 30 april onderbroken voor doorgaand verkeer. De firma Growebo vernieuwt momenteel de riolering, ter hoogte van huisnummer 93.

Dat is nabij begraafplaats Sint-Jan en het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. Lokaal verkeer tussen Kortrijk en Bissegem volgt tijdens de werken een omleiding via de Zwingelaarsstraat, Bissegemsestraat en Moorseelsestraat. Die omleiding kan in beide richtingen gevolgd worden.