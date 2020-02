Maximum 90 per uur op E17 in Kortrijk weer op tafel: “Hoopvol dat het nu wél lukt” Kortrijkse Burger Beweging en stad richten zich tot nieuwe ministers Peter Lanssens

06 februari 2020

17u07 18 Kortrijk Het verlagen van de maximumsnelheid naar 90 kilometer per uur op een strook van de autosnelweg E17 in Kortrijk ligt weer op tafel. De stad Kortrijk en de Kortrijkse Burger Beweging zijn een motivatiebrief voor ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters aan het voorbereiden. “We zijn hoopvol”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Er is al bijna een jaar een nieuwe maximumsnelheid van 90 kilometer per uur van kracht op de ring rond Kortrijk (R8). De stad en de Kortrijkse Burger Beweging vragen nu een gelijkaardige maatregel op de E17, op een strook tussen de op- en afritten Kortrijk-Oost en -Zuid, waar zo’n 30.000 mensen wonen, werken en studeren. De overlast door geluid en vooral het gezondheidsrisico door fijn stof baren er al lang zorgen. “We willen op korte termijn de invoering van een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur voor wagens en 70 kilometer per uur voor vrachtwagens, op de E17 hier”, vertelt Noël Mahieu van de Kortrijkse Burger Beweging. Een delegatie van de Kortrijkse Burger Beweging, dat is een platform met mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid in de buurt van de E17, besprak de kwestie vorige week donderdag in het stadhuis. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer schepen Axel Weydts.

In het klimaatplan van de nieuwe Vlaamse regering staat dat de maximumsnelheid op de ring rond Brussel moet dalen. Ik vind het logisch dat een gelijkaardige daling van de maximumsnelheid ook op de E17 in Kortrijk moet kunnen. Schepen Axel Weydts

Klimaatplan

Gewezen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet eind 2018 weten geen voorstander te zijn van een lagere maximumsnelheid omdat “de E17 een onderdeel is van het hoofdwegennet en er te weinig zicht is op de effecten.” Volgens Axel Weydts liggen de kaarten nu anders. “Zo lees je in het klimaatplan van de nieuwe Vlaamse regering dat de maximumsnelheid op de ring rond Brussel moet dalen van 120 naar 100 kilometer per uur. Ik vind het logisch dat een gelijkaardige daling van de maximumsnelheid ook op de E17 in Kortrijk moet kunnen.”

Binnenkort

De administratie in het stadhuis bereidt in dat kader een schrijven voor. Die gefundeerde nota wordt binnenkort voorgelegd aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “We zijn hoopvol dat het deze keer wel zal lukken”, aldus Axel Weydts.

Dak op E17

De Kortrijkse Burger Beweging pleit verder voor een dak met park op de E17, tussen de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en -Oost, binnen tien tot vijftien jaar. Volgens sp.a zou een dak op de autosnelweg 150 tot 180 miljoen euro kosten. De stad is bereid om te steunen. De Vlaamse regering is nu de (financiële) haalbaarheid aan het bekijken met ook aandacht voor het vernieuwen van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en -Oost en het beveiligen en voltooien van de R8 door die (wellicht) in te bedden op een aparte rijstrook op de E17. Eerste stap is de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8. De regering keurde al een startnota goed.