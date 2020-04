Matteo (4) alweer thuis na aanrijding: “Gelukkig droeg hij zijn fietshelmpje” Alexander Haezebrouck

24 april 2020

17u22 0 Kortrijk Het vierjarig jongetje dat dinsdag aangereden werd in de Rekkemsestraat in Marke, is alweer thuis en aan de beterhand. Matteo liep plots tussen twee auto’s de straat op. Een auto die net passeerde kon een aanrijding niet meer vermijden. “Als bij wonder is hij slechts lichtgewond en komt alles goed”, vertelt zijn papa Jeremy Planckaert.

Papa Jeremy Planckaert, die directeur is van een basisschool, ging zoals zo vaak samen met Matteo naar de bakker in hun straat. “We maken er tijdens deze coronacrisis altijd een uitstapje van”, vertelt papa Jeremy. “We staken samen de weg over, Matteo met z’n helm op en fietsje aan de hand”, vertelt papa Jeremy. “Normaal fietst hij dan op het voetpad naar de bakkerij. Dinsdag liep hij van tussen twee geparkeerde auto’s de straat op.” Een auto die kwam aanrijden zag Matteo te laat en kon een aanrijding niet meer vermijden. “Hij werd door de klap weggekatapulteerd en lag met zijn ogen open op straat. Eerst reageerde hij niet. Even vreesde ik het ergste, tot hij plots begon te huilen en te krijsen.” Een verpleegster en twee agenten die net passeerden sprongen de jongen ook te hulp.”

Helmpje redde zijn leven

Matteo werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Donderdagavond mocht hij al terug naar huis. “Hij is er ongelooflijk goed van af gekomen”, vertelt Jeremy. “Hij heeft vooral last van zijn bekken, waardoor hij op dit moment nog niet kan zitten of wandelen.” Matteo liep ook een hersenschudding, klaplong en twee open hoofdwonden op. Maar hij praat wel en normaal komt alles weer goed. “Volgens de artsen in de spoeddienst heeft zijn helmpje, dat grote schade opliep, zijn leven gered. Sinds donderdag is Matteo al opnieuw thuis. Een klein wonder. Gelukkig reed de auto zelf ook niet te snel. De bestuurder zelf kon er niets aan doen. We verwijten hem niets. ”