Matige start van zomersolden in Kortrijk: schoenenketen Sacha failliet, winkel in Lange Steenstraat dicht Peter Lanssens

02 augustus 2020

09u06 0 Kortrijk “Laat het mij eufemistisch uitdrukken: de start van de zomersolden is een matig succes”, zegt shoppingmanager Dominique Desmeytere van winkelcentrum K in Kortrijk. Met andere woorden: het is met de coronacrisis ook voor de handelaars in Kortrijk strijden om te overleven. Is het dan zo slecht? Zeker niet. “Want wie wel de moeite doet om te komen, doet dat om te kopen. We houden de moed erin”, zegt Rika Vanlangendonck van Schoenen Verduyn. Opmerkelijk: Schoenen Sacha in de Lange Steenstraat is sinds kort dicht. De keten blijkt failliet te zijn.

De Kortrijkse handelaars hinken op twee gedachten over de start van de koopjesperiode, door de coronacrisis een maand uitgesteld naar augustus. Als je afgelopen zaterdag 1 augustus vergelijkt met een normale start van de zomersolden op 1 juli, draaien handelaars en horecazaken tot 50 procent minder omzet. “Normaal loopt het zwart van het volk op de eerste zaterdag van de solden, nu niet”, zegt Frederic Baas van ijssalon Frederic’s op de hoek van de Lange en Korte Steenstraat. “Ik zette een dubbel terras, maar veel volk is er niet”, zegt Justine Verschoot van Maona in de Lange Steenstraat. De populaire koffiebar vernieuwt regelmatig de kaart, onder meer met nieuwe mocktails en drankjes met fruitparels, om toch de klanten te blijven boeien.

80 procent van de mensen koopt. Ze hebben geen zin om met een mondmasker aan voor de fun rond te lopen in het winkelwandelgebied. Ze komen om gericht te kopen. Ons jaar is niet meer goed te maken na bijna negen weken gesloten te zijn geweest tijdens de lockdown. Maar over de verkoop na de lockdown klagen we niet. Rika Vanlangendonck van Schoenen Verduyn

Maar als je de start van zomersolden op zaterdag 1 augustus vergelijkt met een normale 1 augustus, midden Kortrijk Congé, is het wel beter. Er zijn dus ook hoopgevende signalen. “Het zijn bijna allemaal kopers, geen kijkers”, zegt Dominique Desmeytere van K in Kortrijk. Rika Vanlangendonck van Schoenen Verduyn bevestigt dat: “80 procent van de mensen koopt. Ze hebben geen zin om met een mondmasker aan voor de fun rond te lopen in het winkelwandelgebied. Ze komen om gericht te kopen. Ons jaar is niet meer goed te maken na bijna negen weken gesloten te zijn geweest tijdens de lockdown. Maar over de verkoop na de lockdown klagen we niet. We houden het rendabel, ook door met minder personeelsleden te werken. We zetten verder minder jobstudenten in, om kosten te besparen. We houden de moed erin en doen alles om het veilig te houden. Al zit de schrik voor het najaar er wel in”, aldus Rika Vanlangendonck.

Even verderop in de Lange Steenstraat is schoenen Sacha dicht. Dat is niet enkel in Kortrijk zo. Alle zeventien Belgische Sacha-winkels zijn dicht, na het faillissement van Mayfair International Shoefashion. De Tijd meldt dat een doorstart wel mogelijk is. De komende weken moet blijken hoeveel Sacha-winkels kunnen heropenen en hoeveel werknemers weer aan de slag kunnen gaan.

Online shoppen

Sommige handelaars zien een verdere verschuiving naar online shoppen. “Online shoppen blijft in de lift zitten bij ons”, zegt Ubbe Descamps van modezaak Brooklyn in de Korte Steenstraat. “Het online shoppen maakt ondertussen 10 procent van onze totale omzet uit. Dat compenseert, al ben ik met het eerste soldenweekend zeker niet ontevreden over het aantal mensen dat fysiek op de been is. Het valt mee. De mensen passen zich snel aan. Ook de koppelverkoop in juli was trouwens niet slecht”, aldus Ubbe Descamps. Over de Korte Steenstraat nog dit: Snapper X stopt. De surfshop houdt momenteel een totale uitverkoop.

Warm zomerweer, maar winkelcentrum K is niet leeg. Het is ook daar een komen en gaan van shoppers, met de start van de zomersolden. “We klagen niet, we hadden verwacht dat het erger zou zijn”, zegt Mario Dhont van decoratiezaak M Feelgood Store. “Het zijn slechte tijden, maar we blijven positief”, aldus Mario.

Tot slot: de shoppers volgen de coronamaatregelen goed op. Behalve het alleen winkelen. We zagen zaterdag veel koppels en gezinnen in de winkels.