Materniteit telt al 587 geboortes in AZ Groeninge in 2020: “Ook in tijden van corona bevallen mama’s” Peter Lanssens

05 mei 2020

18u34 4 Kortrijk Heuglijk nieuws op de internationale dag van de vroedvrouw. Er waren in de eerste vier maanden van 2020, tot en met april dus, 587 bevallingen in de materniteit van het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Dat zijn er 46 meer dan in dezelfde periode in 2019. En net nu viert de materniteit ook nog eens haar tiende verjaardag, op de ziekenhuiscampus in de Kennedylaan.

“De mama’s en papa’s vinden onze materniteit ook in deze turbulente tijden prima”, vertellen de vroedvrouwen en gynaecologen van AZ Groeninge. “Dat doet ons glimlachen, ook achter onze mondmaskers. We zijn best fier op die extra bevallingen. Ze vormen een mooie erkenning, voor het vele werk dat hier elke dag wordt verricht. De bemoedigende cijfers zijn het toetje op de taart. Je mag dit letterlijk nemen”, aldus het team materniteit. Voor cijferliefhebbers nog dit: vorig jaar kwamen welgeteld 1.717 baby’s ter wereld in AZ Groeninge.