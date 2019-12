Massagemarathon in kader van De Warmste Week Joyce Mesdag

01 december 2019

15u45 0

In Syntra West in Kortrijk vond afgelopen weekend een ‘masssagemarathon’ plaats in het kader van De Warmste Week. Twee cursisten die net hun opleiding voor professioneel masseur hebben afgerond, zetten het evenement op poten. “We lanceerden via Syntra West een oproep naar professionele masseurs die een uur of een paar uur vrijwillig wilden komen masseren”, vertelt Katelijne Beheydt. “Daar kwamen een 40-tal reacties uit. Een hele dag lang masseerden ze hier mensen voor 1 euro per minuut. In totaal waren er ook een 40-tal klanten. Een full body massage van een uur kost je 30 euro. De opbrengst gaat naar Umubano, een samenwerking tussen Rwanda en Vlaanderen (www.umubano.be). Volgende week, op zaterdag 7 december, doen we het nog eens over. Reserveren kan via massagemarathonwarmsteweek@gmail.com .