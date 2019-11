Massagemarathon financiert watertank voor basisschool in Afrika Peter Lanssens

28 november 2019

10u02 0 Kortrijk Professionele masseuses Katelijne Beheydt en Sylvie Roobrouck houden een massagemarathon, in het kader van De Warmste Week. Om een watertank te helpen financieren. Waar een basisschool in Mutete in Rwanda dringend nood aan heeft.

Samen met mede-organisator Merijn Dhondt werfden Katelijne en Sylvie met medewerking van opleidingscentrum Syntra West tot veertig professionele masseurs. Die vrijwillig komen masseren. De marathon is op zaterdagen 30 november en 7 december, telkens van 10 tot 17 uur, in het gebouw Roeland Savery van Syntra West in de Doorniksesteenweg 220 in Kortrijk. De prijs is 1 euro per minuut. Voor een full body massage van een uur betaal je 30 euro. Om alles vlot te laten verlopen, wordt reserveren sterk aanbevolen via massagemarathonwarmsteweek@gmail.com. Meer details over het goeie doel zijn terug te vinden op: www.umubano.be.