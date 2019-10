Exclusief voor abonnees Massa boetes voor overtreders, maar straks ook cadeautjes voor wie regels wél volgt in Kortrijk: “Ze verdienen een kus” Peter Lanssens

08 oktober 2019

18u10 2 Kortrijk Het snel na elkaar invoeren van nieuwe boetes in Kortrijk zet bij veel mensen kwaad bloed. Om weer in balans te komen, zal de stad ook belonen wie de regels netjes volgt, door sleutelhangers met ‘omdat je een kus verdient’ uit te delen. “We zeggen er merci mee en we maken er mensen ook gelukkig mee”, zegt bedenker Nicolas Beugnies. “Het wordt zo wat menselijker allemaal.”

Het tikt tegenwoordig serieus aan in Kortrijk. Wie een sigarettenpeuk op de grond gooit, riskeert sinds september een GAS-boete tot 55 euro. Wie met een motorvoertuig een fietser in de fietszone inhaalt, riskeert ook sinds september een boete van 58 euro. En sinds maandag riskeren fietsers 58 euro boete als ze door de maandagmarkt fietsen. Ze moeten afstappen en de fiets bij de hand houden. Het zint veel mensen niet, merk je op sociale media.

Waardering tonen

“Ik ben er zeker van dat het met tijd voor iedereen evident zal worden. Maar ondertussen is het nodig om onze waardering te tonen voor wie nu al meewerkt, door een kleinigheid zoals een sleutelhanger met daarop ‘omdat je een kus verdient’ te geven”, zegt raadslid Nicolas Beugnies (Team Burgemeester). “Want hoe minder mensen elkaar op de zenuwen werken, hoe meer liefde en kussen. Zo kunnen we samen nog meer streven naar een leefbare stad waar het veilig, gezellig en netjes is. En waar het gedaan is met sigaretten op de grond gooien, gedaan is met racen in de stad, gedaan is met wildparkeren en gedaan is met mensen in gevaar brengen.”

