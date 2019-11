Mary’s Irish Pub brengt exclusief event op oudejaar Peter Lanssens

22 november 2019

15u43 2 Kortrijk Nood aan een nieuw event om oudejaarsavond te vieren? De nieuwe Ierse kroeg Mary’s Irish Pub in de Kapucijnenstraat 19 rechtover de bioscoop Budascoop pakt met een exclusieve ‘New Year’s Eve’ happening uit. “Het pakket van 95 euro per persoon omvat een vijf gangen menu met alle toeters en bellen, alle drankjes tot 4 uur ’s nachts inbegrepen”, zegt zaakvoerster Caroline Foley.

Een dj zorgt de hele avond en nacht voor ambiance in de kroeg. Mary’s Irish Pub is sinds begin oktober open. Het is bij momenten, vooral in het weekend, razend druk in de Ierse kroeg. De bezoekers vergapen zich massaal aan het unieke en prachtige interieur met naast een gezellige bar ook een gastropub in gotische stijl, een vleugel in het thema van de bekende schrijver Oscar Wilde en de feestzaal Celtic Room. Wie tickets voor ‘New Year’s Eve’ wil bestellen of meer informatie over het evenement wil, belt naar 0498/69.97.24.