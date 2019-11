Martijn en Tim leren Chinezen hoe lekker onze vol-au-vent, witloof en stoverij zijn Joyce Mesdag

02 november 2019

17u46 0 Kortrijk Martijn Defauw van restaurant Rebelle in Marke en zijn sous-chef Tim Soens trekken deze week naar China, om er een week lang te koken in een restaurant in Beijing. Ze doen dat in opdracht van Jong Keukengeweld, dat door onze chefs naar het buitenland uit te sturen, de lokale mensen daar warm wil maken voor een bezoek aan ons land.

Het is niet de eerste keer dat Martijn via Jong Keukengeweld in het buitenland belandt. “Ik heb al in Milaan en Londen aan een gelijkaardig project meegewerkt”, vertelt Martijn. “Het verschil met onze eetcultuur is daar niet zó groot, dus toen ik hoorde dat China een van de mogelijke bestemmingen was dit keer, heb ik niet geaarzeld. Ik ben zelf nog nooit in Azië geweest, terwijl ik in mijn keuken nochtans Aziatische invloeden verwerk. Ik was dus heel enthousiast om er nu zelf even de gastronomie te gaan ontdekken.”

Het concept is eenvoudig: Martijn ‘kaapt’ een week lang de keuken van restaurant TRB Forbidden City in Beijing. “De 12 mensen in de keuken, zullen er een week lang mee klaarmaken wat wij hebben uitgewerkt”, zegt Martijn. “Dat wordt niet evident, blijkbaar spreken er maar twee van heel die equipe Nederlands. Maar dat hoort bij het avontuur, he.”

150 klanten zullen er elke dag komen eten. “Het restaurant staat in de top 10 van restaurants in Beijing, dus het zullen wel de gastronomische meerwaardezoekers zijn die er zullen proeven van onze creaties. Jong Keukengeweld wil met dit project, mensen overal ter wereld laten kennismaken met onze Vlaamse keuken, in de hoop hen op die manier warm te maken voor een bezoek aan ons land.”

Jong Keukengeweld vraagt de chefkoks om een menu samen te stellen die onze Vlaamse keuken wat vertegenwoordigt. “We hebben onze klanten laten meebeslissen wat we dan zouden klaarmaken voor de chinezen”, zegt Martijn. “Niet alleen de klanten die bij ons zijn komen eten de voorbije weken, maar ook via Facebook en Instagram hebben we gepolst naar hun ideeën. De klassiekers kwamen daar vooral naar voren: stoverij met varkenswangetjes, vol-au-vent, steak tartaar met frietjes, en dé populairste schotel: witloof met hesp in de oven.”

Het klinkt allemaal wel leuk, maar kán je daar wel ingrediënten vinden om Vlaamse gerechten klaar te maken? “Ik vroeg me dat ook af, maar blijkbaar kan je daar wel aan typische Vlaamse ingrediënten raken. Ik heb weken geleden al mijn menu moeten doorsturen, zodat ze daar al konden checken of mijn voorstellen haalbaar waren.”

Martijn heeft een vijfgangenmenu uitgestippeld. “We beginnen met een steak tartaar. Géén grote portie, zoals je steak tartaar zou eten als volwaardig hoofdgerecht, maar een klein smaakbommetje met hele kleine frietjes er bovenop. Als tweede voorgerecht maak ik een moderne witloof met ham in de oven klaar. Het wordt gekarameliseerd witloof, met een crème van kaas -benieuwd hoe we de kaas daar smaakt- met een hazelnootcrunch bij, voor het krokante effect. Het hoofdgerecht, dat wordt een hippe vol-au-vent met een Aziatische knipoog. Chinezen eten het vel van de kip geroosterd, op een stokje. Ik ga een soort van dekseltje maken in zo’n krokant kippenvel, dat de gasten met hun lepel moeten openbreken om de rest van hun hoofdgerecht te kunnen ontdekken.”

Martijn behaalde vorige jaar de prijs voor ‘Dessert van het Jaar’ van Gault Millau voor zijn creatie met jasmijnrijst: het dessert is opgebouwd uit verschillende componenten: onderaan ligt een laagje smeuïge rijstpap met daarop een laagje gepofte krokante rijst. Daarboven komt een sorbet en mousse op basis van zelfgemaakte rijstmelk, en als afwerking komt bovenaan een dun gouden krokantje, ook van rijst. Hoewel het dessert eruitziet als een eenvoudige witte bol, is het toch nog een origineel gerecht dankzij die verschillende laagjes.

“Dat dessert ga ik dus ook klaarmaken voor de gasten die komen eten naar het restaurant in Beijing. Voor het tweede nagerecht ga ik ten slotte voor -hoe kan het ook anders- een chocoladedessert. Ons land staat over de hele wereld bekend voor onze chocolade. Die reputatie wil ik alle eer aan doen.”