Markten afgelast? Dan openen kramen maar op privéparking Alexander Haezebrouck

19 maart 2020

16u18 1 Kortrijk Groenten en Fruit Anseele, Pomme Julie, en slagerij Benny uit Kortrijk leggen zich niet zomaar neer bij het feit dat de markten tijdelijk afgelast zijn door de maatregelen die werden genomen om het coronavirus te bestrijden. Op de privéparking van Anseele openen ze nu hun marktkraam. “We doen dit vooral omdat de vraag van onze klanten zo groot is”, klinkt het.

Vanaf donderdag kan je in de Dennenlaan in Kortrijk terecht bij de marktramen Groenten en Fruit Anseele en Pomme Julie en het kraam van slagerij Benny. “Ons magazijn is hier en vroeger hadden we hier ook onze vaste winkel vooraleer we de markten gingen doen”, vertelt marktkramer Emiel Seys van het fruit- en groentekraam Pomme Julie. “We hebben gezorgd voor voldoende desinfecterend materiaal zodat de klanten hun handen kunnen desinfecteren. We zorgen ook voor een lint langs waar klanten kunnen komen en vragen hen overal anderhalve meter afstand te bewaren. We leveren ook aan huis tot in Ieper, omdat we daar veel vaste en goede klanten hebben.”

Probleem verlegd

Bij de marktkramers begrijpen ze niet waarom de markten volledig verboden zijn. “Nu verleggen ze toch gewoon het probleem van de markten naar de wachtrijen aan de supermarkten?”, zegt Heidi Marinette van Groenten en Fruit Anseele. “Ik nam contact op met de stad, maar het heeft niet mogen zijn. Als wij ook op de markten kunnen staan, dan kunnen mensen zich toch verspreiden? Gelukkig zijn we tot deze oplossing gekomen, anders moest ik voor tienduizend euro’s aan groenten en fruit laten rotten. De vraag van onze klanten was ook enorm groot. Ze vroegen zich af waar ze nu nog hun producten zouden kunnen kopen. In de supermarkt zijn veel rekken leeg. We hopen toch op wat respons en zullen er nauw op toezien dat de veiligheidsvoorwaarden strikt nageleefd worden.” De kraampjes zijn elke weekdag open van 8 uur tot 18 uur en op zaterdag tot 16 uur.