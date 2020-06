Marktboegbeeld Bart Smissaert overleden: “De markt zal nooit meer hetzelfde zijn” Christophe Maertens Peter Lanssens

14 juni 2020

21u16 23 Kortrijk Bart Smissaert, gekend als patron van de marktkramers, is vandaag zondag op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding overleden. “De markt zal nooit meer hetzelfde zijn”, zegt zijn zoon Wim.

Bart Smissaert woonde in Kortrijk en was vooral gekend in marktmiddens. De man trok zich meer dan 22 jaar het lot aan van de marktkramers in de regio. Enkele dagen geleden, op 10 juni, vierde Bart nog zijn verjaardag. “Zijn overlijden komt totaal onverwacht”, zegt zoon Wim. “Hij kreeg vrijdagavond een hersenbloeding en we werden voor de keuze gesteld: mijn pa laten gaan of een operatie. Mocht hij worden geopereerd dan zou dat echter blijvende gevolgen hebben. Mijn vader had dat echter absoluut niet gewild, want ook zijn vader is het slachtoffer geworden van een hersenbloeding en hij werd wel geopereerd, met alle gevolgen van dien.”

Wim omschrijft zijn vader als een hele toffe gast. “Ik had veel aan mijn vader”, klinkt het. “Pa was echt vergroeid met de markt. Toen ik hem zei dat hij na zijn pensioen beter eens op reis zou gaan, dan verklaarde hij mij zot. Hij zou de markt nooit in de steek laten. De markt zal vanaf nu nooit meer dezelfde zijn.”

Bart Smissaert erfde de microbe voor de markt van zijn moeder en was heel zijn leven marktkramer. Bart laat naast zoon Wim, zijn echtgenote Liliane Basyn na. De afscheidsdienst voor Bart Smissaert zal donderdag of vrijdag plaatsvinden. Het lichaam van Bart wordt gecremeerd en er is geen kerkelijke plechtigheid.