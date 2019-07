Marke viert Franse feestdag op Marcke Platse Joyce Mesdag

12 juli 2019

19u29 4

Marke Boem Boem pakt op zondag 14 juli uit met Marcke Platse. Markeplaats wordt die dag ondergedompeld in de sfeer van een dorpje uit Zuid-Frankrijk. Er is sowieso al de wekelijkse markt, maar die zal iets langer duren en iets groter zijn. De marktkramers zorgen voor een extra aanbod in Franse stijl. De organisatie voorziet ook een kunstmarktje met portrettekenaars. Er is petanque, Ricard, rosé en er zijn strandstoeltjes en zand. Er komt een accordeonist voor de muzikale noot zorgen, en zangers en zangeressen brengen Franse liedjes. De DJ kiest daarna ook vooral Franse muziek.