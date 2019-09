Markant reikt met verwenavond hand naar dames uit Marke Peter Lanssens

09 september 2019

09u04 0 Kortrijk Het netwerk van ondernemende vrouwen Markant in Marke stelt zich voor. Om zo veel mogelijk actieve dames uit Marke te bereiken, houdt Markant een verwenavond op maandag 16 september in het OC in de Hellestraat.

Op de verwenavond staan lokale handelaars vanaf 19.30 uur centraal zoals Pan’s Kruidbar met natuurlijke crèmes en producten, schoonheidsspecialiste Stefanie Van Belle met manicure en meer, Puurzen met massage en kapsalon Hem & Haar met brushing, vlechten en opsteken. De inkom is gratis, net zoals een welkomstdrankje en hapjes van de lokale slager Carl & Kathy. Later op de avond wordt het jaarprogramma van Markant voorgesteld. Er wordt verder een gratis lidmaatschap weggegeven. Er zijn al 26 vrouwen ingeschreven voor de verwenavond. Wie nog wil inschrijven: markantmarke8510@gmail.com. Het bestuur van Markant omvat voorzitter Jill Owen, penningmeester Deborah Petit en actieve medewerkers Kathleen Vanhalle en Annelies Dhooghe. Het bestuur is trouwens nog op zoek naar versterking. Wie interesse heeft, stuurt een mail. Wie Markant wil blijven volgen, kan dat op de Facebookpagina Markant Marke.