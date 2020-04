Mark-é festival en Tuinbeurs geannuleerd Peter Lanssens

13 april 2020

14u52 0 Kortrijk Er sneuvelen noodgedwongen steeds meer evenementen, door de coronacrisis, ook in Marke. Daar zijn het festival Mark-é en de Tuinbeurs geschrapt.

Mark-é was op zaterdag 9 mei aan het OC gepland. “We zingen door het virus helaas een toontje lager”, zeggen de organisatoren in een boodschap, die enkele dagen geleden via Facebook verspreid werd. “We vliegen er in 2021 met dubbel zoveel energie in en maken er dan een knaller van formaat van.” De nieuwe datum voor Mark-é festival is zaterdag 8 mei 2021. Ook de tiende Tuinmarkt, op zondag 3 mei in en rond het Blommeghempark in Marke, is geannuleerd. Wat een feestelijke jubileumeditie moest worden, is nu een feest in mineur.