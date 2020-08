Mario opent Disneywinkel in winkelcentrum K in Kortrijk Joyce Mesdag

21 augustus 2020

15u20 16 Kortrijk In K in Kortrijk is vrijdag de Kameleonshop geopend, een winkel met Disneyspullen en een M&M-corner. Zaakvoerders zijn Mario Dhondt en Steven Van De Putte, die daarmee hun derde winkel openen in K. Ze baten er ook decoratiewinkel M Feelgood Store en geschenkwinkel Sweets en Soaps uit.

Je waant je in een shop in Disneyland Parijs, in het pand aan de ingang kant Sionstraat. Lakens, kussens, pennenzakken, boekentassen, drinktassen,... je vindt er zowat alles wat er bestaat in Disney-uitvoering. “Ik ben al jaren fan van Disney”, legt Mario uit. “In onze M Feelgood Store verkocht ik al een beperkt aanbod Disneyspullen, maar ik droomde al lang van een volledige winkel met Disneygerief. Of er nood was aan zo’n zaak in Kortrijk? Tuurlijk. Disneyspullen zijn enorm geliefd en Kortrijk kan wel een extra zaak gebruiken met iets anders dan schoenen en kleren.”