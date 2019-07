Marcel Vanhessche viert 100ste verjaardag Peter Lanssens

16 juli 2019

17u38 0 Kortrijk Marcel Vanhessche vierde in WZC ’t Hoge in Kortrijk zijn 100ste verjaardag. De eeuweling werkte 46 jaar bij staaldraadproducent Bekaert in Zwevegem.

Hij en zijn vrouw Elisa Yserbyt woonden jarenlang in de Wagenmakersstraat in de Doorniksewijk in Kortrijk. Het koppel kreeg met Yvette een dochter. Er zijn ook drie klein- en vijf achterkleinkinderen. Marcel kon tot hij bijna 99 jaar was thuis blijven wonen, dankzij de hulp die hij via mantelzorg kreeg. Hij verblijft nu in WZC ‘t Hoge.