Marcel brengt op 92-jarige leeftijd zijn eerste boek uit: foto’s vertellen het verhaal van de Guldensporenslag Joyce Mesdag

08 juli 2019

19u58 0 Kortrijk Op 92-jarige leeftijd nog een eerste boek uitbrengen? Marcel Uvyn uit Heule doet het. De fotograaf nam jarenlang honderden foto’s verspreid over Vlaanderen rond de Guldensporenslag, en brengt die nu eindelijk uit in een boek. “Ik vind het leuk dat er iets van mij achterblijft, als ik er niet meer ben.”

Marcel Uvyn maakte aanleiding van de 700-jarige herdenking van de Guldensporenslag in 2002 honderden foto’s in Kortrijk, Brugge, Gent, Ieper,… Hij bezocht musea, bibliotheken en archieven om er kunstwerken en documenten te fotograferen die met de Guldensporenslag te maken hebben. Ook gebouwen en archeologische sites zijn in het boek opgenomen. “Mijn foto’s zijn gebruikt als een diareeks destijds. Het is nu op aandringen van de cultuurraad dat we die foto’s, samen met wat historische achtergrondinfo in een boek hebben gegoten.”

“Een heel mooi werk”, zegt Bernard Pauwels, erfgoeddeskundige bij stad Kortrijk. “We wéten wel waar alle documenten en kunstwerken te vinden zijn, maar dankzij dit boek vind je ze ook werkelijk samen in één naslagwerk terug. Er is sowieso heel veel werk gekropen in dit boek. Een jonge knaap die het werk van Marcel zou willen nadoen, zou er toch ook een half jaar fulltime mee bezig zijn.”

Schepen Axel Ronse looft het werk van Marcel. “Iemand van 92 die nog een boek uitbrengt, daar kunnen we als stad alleen maar fier op zijn. Dat dit boek bovendien wordt voorgesteld aan de vooravond van de Vlaamse Feestdag, kon bijna niet symbolischer zijn.”

De stad Kortrijk kocht een paar tientallen van Marcels boeken, om ze ter beschikking te stellen van de Kortrijkzaan. Het is ook de bedoeling dat het boek in andere West-Vlaamse bibliotheken belandt. “Maar je mag mijn boek enkel ter plaatse inkijken, niet uitlenen”, zegt Marcel. “Ik vind het immers heel belangrijk dat de inwoners van de stad er ten allen tijde in kunnen bladeren. En de boeken mogen niet zoekraken.”Het huidige boek is het eerste werk dat Marcel helemaal alleen maakte. Rijk zal Marcel er niet meer van worden, want hij vraagt met een kostprijs van 22 euro de prijs dat het hem zelf kost. “Maar ik wil hier ook geen geld mee verdienen. Ik vind het leuk dat er iets van mij achterblijft, als ik er niet meer ben.” Je kan de auteur contacteren via marceluvyn@hotmail.com