Marc Van Ranst heeft nu eigen broodje: “Met de kleuren van zijn truien in” Peter Lanssens Erik De Block

23 mei 2020

16u06 43 Kortrijk Iedereen kent de kledingkeuze van Marc Van Ranst (54) ondertussen wel. ’s Lands bekendste viroloog kwam de voorbije weken vaak met hetzelfde model trui op televisie, telkens in een ander kleur. ’t Heuls stokbroodje speelt daar nu op in. Door een Marc Van Ranst broodje te lanceren met vooral de kleuren groen, oranje en rood in. Om zo de link te leggen naar de truien van Van Ranst.

“We raakten via kennissen aan de gegevens van de viroloog. Want we wilden hem eerst zelf vragen of het mag, een Marc Van Ranst broodje verkopen”, vertelt zaakvoerster Sophie Goethals. “We stuurden hem ook een foto van het broodje. Hij vindt het fantastisch en heeft beloofd om te komen proeven, als hij eens in de buurt is. En geef toe, die kleurtjes komen wel mooi uit. In het Marc Van Ranst broodje zit preparé, spek, parmezaanse kaas, verse ui, tomaat en tuinkers. Heel lekker, vooral het spek en de parmezaanse kaas smaken goed door. Een Marc Van Ranst broodje kost 3,80 euro. Goed voor de commerce? We zien het Marc Van Ranst broodje vooral als een soort eerbetoon. Want veel mensen voelen sympathie voor de viroloog. Voor de manier waarop hij ons door deze crisis aan het loodsen is. We lanceerden begin maart trouwens al een broodje corona. We kregen daar toen veel respons op”, besluit Sophie Goethals. Meer info staat op de Facebookpagina van ’t Heuls stokbroodje: klik hier.