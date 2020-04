Marc (87) verslaat Covid-19 en krijgt champagne in rusthuis Sint-Jozef Peter Lanssens

28 april 2020

19u36 9 Kortrijk Hartverwarmende taferelen in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk, waar Marc Devriese (87) maandag de afgesloten Covid-19 afdeling verliet. De kranige senior kreeg het coronavirus klein en die overwinning werd even gevierd. Want positief nieuws is nodig in deze moeilijke tijden.



Marc kreeg een luid applaus van het personeel. Hij genoot ook met volle teugen van een glaasje champagne. “Je laatste uur is niet geslagen, als je als bewoner positief test en in de gesloten Covid-19-afdeling opgenomen wordt”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a), die het filmpje met Marc Devriese op zijn Facebookprofiel postte. “Wel integendeel. Marc is in Sint-Jozef de tweede bewoner die geneest en er de gesloten Covid-19 afdeling verlaat. We duimen dat er spoedig nog meer bewoners de Covid-afdeling mogen verlaten.”

