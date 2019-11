Mannen knippen op parking Carrefour op klaarlichte dag ring van vinger oude vrouw LSI/LPS

05 november 2019

14u04

Bron: LSI/LPS 18 Kortrijk Op de parking van de Bloemenhal en grootwarenhuis Carrefour op Walle in Kortrijk is dinsdagmiddag een oudere dame door twee daders overvallen. Het duo knipte een ring van de vinger van het slachtoffer en ging er daarna vandoor.

Iets voor de middag stapte het slachtoffer na boodschappen uit het grootwarenhuis. Plots stapten twee gemaskerde mannen uit een wagen en grepen de dame vast. Terwijl één dader haar in bedwang hield, knipte de andere een ring van haar vingers. Daarna stapten ze opnieuw in de wagen en gingen er vandoor. De politie van de zone Vlas voert een onderzoek. Het is niet voor het eerst dat in de Kortrijkse regio dames op klaarlichte dag van hun juwelen worden beroofd. Halfweg juli gebeurde dat ook al in de Oude Leielaan in Menen en in Kortrijk.

Op zaterdagavond 2 februari overvielen twee gemaskerde daders een oudere dame aan de garage van haar woning in de Antoon Herbertstraat op de Spoelberg in Kortrijk. Ze waren enkel uit op haar dure verlovingsring van meer dan 50 jaar oud.