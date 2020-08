Man vreest carjacking, politie snelt ter plaatse VHS/LPS

07 augustus 2020

13u39 0 Kortrijk Enkele politiepatrouilles repten zich vrijdagmorgen naar de Brumierstraat in Aalbeke. Een automobilist had er alarm geslagen omdat hij vreesde het slachtoffer te worden van carjackers. Onterecht, zo bleek.

Drie mannen hielden vrijdagmorgen rond 8 uur een automobilist tegen langs de Brumierstraat in Aalbeke. Ze maakten duidelijk dat ze graag een lift hadden gekregen maar de bestuurder was niet van plan daarop in te gaan. Het trio bleef echter aandringen en de sfeer werd wat grimmiger. “De man voelde zich bedreigd en belde ons”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “De ernst van de melding was aanleiding om meteen enkele patrouilles uit te sturen. Ter plaatse bleek er niet zoveel aan de hand. We hebben de drie personen in kwestie geïdentificeerd. Het gaat om mensen die illegaal in ons land verblijven en naar Brussel wilden. Na identificatie mochten ze hun reis verder zetten.”