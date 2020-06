Man voor rechter na slagen aan ex-vriendin in bijzijn van vrienden en begeleider Alexander Haezebrouck

10 juni 2020

17u43 0 Kortrijk Een man uit Kortrijk moest zich woensdag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij op 4 november zijn ex-vriendin slagen toebracht.

Het incident deed zich voor toen beklaagde terug naar huis ging met zijn begeleider. De relatie van de man en zijn ex-vriendin was toen al stuk, maar ze bleven samen wonen. Eens thuis aangekomen ging de man door het lint. “Hij tuigde haar af in het bijzijn van vrienden”, pleitte de advocaat van de vrouw. “Zijn strafblad puilt bovendien uit.” De beklaagde riep dat hij “op haar bek zou slaan”. “Omdat ze na de breuk nog bleven samen wonen, waren er vaak discussies en ruzies”, pleitte zijn advocaat. “Ze scholden elkaar de huid vol. ‘Pedofiel’, noemde ze hem wel vaker. Iets wat erg gevoelig ligt, want de man werd ooit onterecht beschuldigd van pedofilie. Ook die dag had ze hem een pedofiel genoemd. Hij gaf haar daarop één slag met de vlakke hand.” De man riskeert een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 24 juni.