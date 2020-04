Man van bewoonster breekt lans voor de woonzorgsector: “Sneller ingegrepen dan waar ook” Hans Verbeke

16 april 2020

06u30 0 Kortrijk Christian Raes (64) is boos. De zorgsector staat volgens de Kortrijkzaan onterecht in een slecht daglicht omwille van het groot aantal overlijdens door het coronavirus. “Terwijl net in veel woonzorgcentra de lockdown ettelijke uren vroeger ingevoerd werd dan dat de regering er mee op de proppen kwam”, zegt hij. “Maar is het vreemd dat het coronavirus uitgerekend in deze sector veel slachtoffers maakt? Helemaal niet. Het gaat nu eenmaal meestal om oude, verzwakte mensen.”

Hij weet waarover hij spreekt. Bijna dagelijks gaat Christian Raes in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk op bezoek bij z’n echtgenote. “Ze is rolstoelgebonden maar ook andere implicaties zorgden er voor dat thuiszorg geen optie meer was”, zegt hij. “Het personeel gaat hier door het vuur voor de bewoners. Ik doe mijn hoed af voor zoveel inzet. Maar vandaag lijkt het wel of ze samen met de directie aan de schandpaal genageld worden. Werkzaam in explosieve broeihaarden en verdacht van laattijdig optreden bij het uitbreken van de crisis. Niets is minder waar.”

Jaarlijkse griep

Begin maart werd nog een druk bijgewoond familiefeest georganiseerd in het woonzorgcentrum, een verzorgde en amusante brunch. “Eerlijk: ik dacht toen dat dit feest beter was uitgesteld. Maar de coronadreiging was op dat moment nog een ver-van-ons-bed-show, een jaarlijkse griep die met het komende goede weer wel zou overgaan. Paniek was er ook nog niet toen Martine Tanghe enkele dagen later in het journaal vertelde over één Belg bij wie een coronabesmetting was vastgesteld. Maar al snel namen de onheilstijdingen toe en schoot de directie in actie.”

Cafetaria dicht

“Een eerste pijnlijke ingreep was het afsluiten van de cafetaria”, zegt Christian. “Er was luid protest natuurlijk, omdat dé ontmoetingsplaats voor bewoners en bezoekers dicht ging. Daarna volgde snel de verplichte temperatuursopname bij bezoek. We lachten het nog wat weg, tot er plots een volledige lockdown kwam: geen bezoek meer toegelaten. De communicatie via mail, brief en telefoon schudde ons wakker: iedereen werd zich bewust van de ernst van de situatie. Toen in het woonzorgcentrum ook een corona-afdeling werd ingericht, duwde ons dat nog meer met de neus op de feiten. Communiceren met onze naasten gebeurt nu enkel nog via gsm, een praatje aan het venster of dankzij video-chatten, een schitterend initiatief.”

Er gaat terecht veel aandacht voor de ziekenhuizen. Maar de ‘oudjes’, die veilig in tehuizen verblijven, kwamen nooit aan bod Christian Raes

Tij aan het keren

Voor Christaen Raes is het duidelijk: overheid en experten hebben de mogelijke grote broeihaarden in de woonzorgcentra schromelijk onderschat. “Nochtans ligt het voor de hand, bij gelijk wie met wat gezond boerenverstand. Er gaat terecht veel aandacht voor de ziekenhuizen. Maar de ‘oudjes’, die veilig in tehuizen verblijven, kwamen nooit aan bod. Het tij is gelukkig aan het keren voor deze kwetsbare groep. Er is meer aandacht en er wordt actie ondernomen. En dat was ook hoog tijd. Het is niet goed als je moet bedelen om beschermingsmateriaal.”

Schitterende schatten

Uit ervaring weet Raes dat veel van de nog relatief vitale bewoners blij zijn met de plek waar ze hun oude dag kunnen slijten. “Het eten is verzorgd en lekker, er wordt voor animatie en verstrooiing gezorgd. Spreek mij geen slecht woord over de verzorgenden. Het zijn stuk voor stuk schitterende schatten die hun ‘klanten’ niet alleen medisch maar ook moreel weer opkrikken, vaak met engelengeduld en een empathisch babbeltje. Wij, bezoekers, zien slechts het topje van de ijsberg. Zij hebben ook de zorg over de door dementie getroffen patiënten, de op het einde komende negentigers, de zich moeiende en veeleisende familie en kennissen. Dat verdient een pluim”, besluit de Kortrijkzaan.