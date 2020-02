Man valt buur aan met brandblusapparaat: acht maanden cel VHS

14 februari 2020

18u17 0 Kortrijk Een 27-jarige man uit Kortrijk heeft van de rechter acht maanden effectief gekregen voor een uit de hand gelopen dronkemansruzie. De twintiger viel in zijn appartement een buur aan met een brandblusapparaat.

De feiten dateren van 19 september 2018, toen L.L. samen met zijn buurman en nog enkele anderen flink in de alcohol was gevlogen. Op een bepaald moment ontstond er een discussie. De buurman werd kwaad omdat hij dacht dat iemand uit het gezelschap iets in zijn drank had gedaan waardoor hij gedrogeerd was geraakt. Hij maakte amok en vertrok. Maar L. liep hem achterna en sloeg hem met een brandblusser op het hoofd. Het slachtoffer beweert dat hij nadien nog aangevallen werd met een mes en geschopt werd tegen het hoofd. De man krijgt van L.L. een schadevergoeding van 400 euro. De beklaagde kwam niet opdagen voor zijn proces maar is wel de enige die werd veroordeeld. De andere daders konden niet geïdentificeerd worden.