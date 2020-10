Man terecht voor klappen tijdens afscheidsdrink op café LSI

12 oktober 2020

13u41

Bron: LSI 0 Kortrijk Voor een 49-jarige man uit Kortrijk eindigde een afscheidsdrink voor zijn laatste werkdag maandag voor de rechtbank. Hij moest zich verantwoorden voor een vechtpartij in café De Sportwereld in Bellegem (Kortrijk).

Op 21 september 2018 nodigde Marino C. voor zijn laatste werkdag enkele vrienden en collega’s uit. Na wat alcohol kwam het plots tot een discussie met een vriendin en tevens collega van zijn echtgenote. Volgens de openbare aanklager diende C. haar een vuistslag in het gezicht toen en stampte hij haar met zijn veiligheidsschoenen nog toen ze op de grond lag. De café-uitbaatster verwittigde de politie. Het slachtoffer liep drie gebroken ribben op. C. bekende een slag te hebben gegeven maar betwistte dat de vrouw de gebroken ribben bij de vechtpartij opliep. Volgens zijn advocate bleken de ribben tijdens een doktersbezoek inderdaad gebroken maar waren dat oudere fracturen. Hij vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van ruim 1.500 euro. Vonnis op 26 oktober.