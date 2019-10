Man sterft na val van bankje op Grote Markt Kortrijk: parket zoekt acht passanten die niet ingrepen VHS HAA

08 oktober 2019

07u34 254 Kortrijk Het Kortrijkse parket is een onderzoek gestart naar acht passanten die in Kortrijk de stervende Bart Rigole (45) voorbijliepen, maar niks deden om hem te helpen. Ze riskeren vervolgd te worden voor schuldig verzuim.

Bart Rigole zocht vorige week woensdag, kort na middernacht, met wankele tred een bankje op, op de Kortrijkse Grote Markt. Hij zakte er in elkaar en bleef levenloos liggen. Zowat tweeënhalf uur later trof een politiepatrouille de man aan, maar alle hulp kwam te laat.

Schuldig verzuim

Beelden van bewakingscamera’s op de Grote Markt laten zien dat er acht mensen langs of in de buurt van de stervende of intussen gestorven man passeerden, voor de politie de man vond. Geen van de passanten deed echter iets om Bart Rigole te helpen. De politie analyseert nu de camerabeelden om de acht passanten te kunnen identificeren. Voor een aantal van hen is dat intussen gelukt. “De rest volgt”, zegt Tom Janssens van het Kortrijkse parket. “We denken eraan hen te vervolgen wegens schuldig verzuim.” Schuldig verzuim is het nalaten om iemand te helpen die in groot gevaar verkeert. “Het gaat wel over hulp bieden zonder dat je jezelf ermee in gevaar brengt”, verduidelijkt Janssens. De passanten riskeren in theorie een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar, en een boete van 4.000 euro. De uitwendige lijkschouwing laat vermoeden dat Rigole een natuurlijke dood is gestorven. Op het stoffelijk overschot wordt een autopsie uitgevoerd.