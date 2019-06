Man springt van Leiebrug “om te tonen dat mensen met beperking ook kunnen zwemmen” Alexander Haezebrouck

05 juni 2019

17u26 0

Een man is woensdagvoormiddag omstreeks 11 uur van de Leiebrug in de Leie gesprongen. Een getuige zag hoe de man aanstalten maakte om vanop de brug te springen en reageerde bezorgd. De man zou daarop teruggeroepen hebben dat hij wou tonen dat mensen met een beperking ook kunnen zwemmen. Daarna dook hij vanop de brug in het Leiewater. De getuige verwittigde meteen de hulpdiensten. Zij snelden ter plaatse, maar toen ze arriveerden was de man alweer uit het water geklauterd ter hoogte van café ’t Fonteintje. Hij raakte niet gewond.