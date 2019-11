Man snelt verbalisanten voorbij en rijdt 100 km/uur in zone 30 VHS

26 november 2019

14u12 0 Kortrijk Een 23-jarige man uit Wevelgem mag van de politierechter bijna drie maanden niet met de auto rijden omdat hij als een wildeman door achtereenvolgens de zone 50 en zelfs de zone 30 raasde. De man had ook gedronken, iets waarvoor hij nog geen jaar voordien ook al was veroordeeld.

Een anonieme patrouille van de politie wreef zich de ogen uit toen ze in de bebouwde kom werd ingehaald door een auto die volgens een voorzichtige schatting dubbel zo snel reed als de toegelaten 50 kilometer per uur. De inspecteurs volgden de wagen en stelden vast dat die even later in zone 30 gewoon dezelfde snelheid bleef aanhouden. Daarop werd de man snel tot staan gebracht.

Pure waanzin

M.D. moest een alcoholtest ondergaan en liet daarbij 1,66 promille noteren. Zijn voertuig bleek ook niet gekeurd. Het leverde de 23-jarige man een dagvaarding op voor de politierechtbank. Opnieuw, want nog geen jaar voordien was hij ook al veroordeeld nadat hij achter het stuur was gesnapt met 1,26 promille alcohol in het bloed. De politierechter kon er niet mee lachen. “U reed als een wildeman, dit was pure waanzin”, foeterde hij. “Hebt u dan niks geleerd van uw eerste veroordeling?” De Wevelgemnaar boog het hoofd en zei maar weinig. De man kreeg een rijverbod van in totaal drie maanden (waarvan één met uitstel) en 21 dagen. Hij moet ook een boete betalen van 2.360 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Bovendien moet de man ook met goed gevolg medische en psychologische testen afleggen.