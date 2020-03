Man riskeert celstraf voor bedreigen agenten met nep Kalasjnikov Alexander Haezebrouck

16 maart 2020

18u22 0 Kortrijk Een 37-jarige man uit Kortrijk moest zich maandag verantwoorden in de rechtbank in Kortrijk omdat hij twee agenten met een nep Kalasjnikov heeft bedreigd toen ze zijn huis binnengingen. “Toen ze binnengingen, laadde hij het geweer”, pleitte advocaat Jan Leysen die de agenten verdedigt.

De agenten werden opgeroepen om naar het appartement van de 37-jarige man te gaan nadat een buurtbewoner hen had verwittigd. “De man en zijn vriendin waren sinds kort uit elkaar”, zei het openbaar ministerie. “Toen zij met haar nieuwe vriend buiten aan het appartement arriveerden, liep hij naar beneden met een zwaard. Hij sloeg de vrouw ook en bedreigde ze allebei met het zwaard.” De ex-vriendin van de man slaagde erin om het zwaard af te nemen. Toen de agenten in het appartement van de man arriveerden, zat die in zijn zetel, gekleed in camouflagekledij. “Hij droeg ook handschoenen met versterkte kneukels”, zei het openbaar ministerie. “Toen ze binnenkwamen, laadde hij de Kalasjnikov en richtte het wapen op de agenten.”

De man legde de Kalasjnikov pas neer nadat de agenten hem daartoe herhaaldelijk hadden aangemaand. “Ze waren erg onder de indruk en konden uiteraard niet weten dat het om een nep exemplaar ging”, pleitte hun advocaat. “Gelukkig zijn beiden erg koelbloedig gebleven, voor hetzelfde geld hadden ze gevuurd.” De man riskeert een gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 800 euro. De zaak werd voor verderzetting geplaatst op 22 juni om na te gaan of de man bereid is om probatievoorwaarden na te leven.