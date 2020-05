Man riskeert celstraf na aftroggelen geld met drogreden Alexander Haezebrouck

08u15 0 Kortrijk Een 27-jarige man riskeert een gevangenisstraf van vier maanden omdat hij geld bij een kennis uit Kortrijk had afgetroggeld met een drogreden. “Hij had 890 euro nodig om op reis te gaan, maar die reis heeft hij nooit geboekt”, zei het slachtoffer tegen de rechter.

De 27-jarige beklaagde was de partner van een vriendin van het slachtoffer. “Hij had gezegd dat hij bij de politie werkte maar tijdelijk thuis zat met een schotwond”, zei het slachtoffer tegen de rechter. “Hij vroeg of hij 890 euro kon lenen om een reis te boeken. Ik heb effectief de reis op een document van het reisbureau gezien dat hij zou maken. Alleen heeft hij nadien die reis nooit gemaakt en mijn 890 euro in zijn zakken gestoken en nooit terugbetaald. Ik zou graag mijn centjes terugzien.” Het slachtoffer zocht nadien nog contact op met de man via Facebook, maar de beklaagde blokkeerde haar volledig. Tijdens een verhoor bekende de man de feiten. “Hij gaf toe dat hij het geld aan andere dingen heeft opgedaan”, zei het openbaar ministerie. “Hij was van plan om dat terug te betalen, maar dat is tot op vandaag nog niet gebeurd. Hij heeft genoeg kansen gehad en dus waren we genoodzaakt om hem voor de rechtbank te slepen.” De jongeman heeft geen gekende woon- of verblijfplaats en was niet aanwezig op de rechtbank. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van 208 euro voor het misbruik van vertrouwen. Vonnis op 8 juni.