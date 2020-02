Man rijdt beschonken en zonder geldig rijbewijs met onverzekerde tractor tegen auto en slagboom LSI

07 februari 2020

12u13

Bron: LSI 0 Kortrijk Een tuinaannemer uit Heule (Kortrijk) die met een onverzekerde tractor, zonder geldig rijbewijs en een glas te veel op op de parking van warenhuis Aldi tegen een auto en een slagboom reed, liep voor de politierechtbank een rijverbod van drie maanden en een boete van 2.400 euro op. Mispeutert hij de komende drie jaar nog iets in het verkeer, dan hangt hem nog een rijverbod van 2 jaar en een boete van 5.600 euro boven het hoofd.

Op 28 maart 2019 wou D.T. met de tractor van zijn vader (69) de parking van warenhuis Aldi langs de Gullegemsestraat in Heule verlaten. Hij werd verrast door een remmanoeuvre van een voorligger en knalde er achteraan op. Bovendien kwam hij ook nog tegen de slagboom van de parking terecht. D.T. bleek 1,22 promille alcohol in het bloed te hebben, de tractor bleek niet verzekerd en hij beschikte niet over een geldig rijbewijs omdat hij na een vorige veroordeling zijn verplichte proeven niet had afgelegd. “Normaal werd die tractor alleen op het privé-erf gebruikt”, verdedigde D.T. zich. “Die dag moest de tractor op onderhoud wat verderop. Ik stopte ook nog om boodschappen te doen.” Zijn vader kreeg een boete van 400 euro omdat de tractor niet verzekerd was. Voor de schade aan de voorligger en de slagboom moest D.T. zelf opdraaien omdat er geen verzekering was.