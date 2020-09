Man richt luchtkarabijn op buurtbewoners en peuter van twee: “Eerder al racistische verwijten aan mijn man van Marokkaanse afkomst” Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

01 september 2020

12u23 1 Kortrijk In de Tuighuisstraat in Kortrijk richtte een man maandagavond met een luchtkarabijn in de richting van enkele buurtbewoners, waar ook een peuter van 2 aanwezig was. De man uit wel vaker racistische opmerkingen. De politie voerde een huiszoeking uit en nam de luchtkarabijn en munitie in beslag.

“Onze kinderen waren rond 20 uur aan het spelen in de straat, zoals ze al de hele zomer doen”, vertelt mama Julie Dury (30) uit de Sint-Antoniusstraat in Kortrijk. “Plots kwam één van de kinderen ons vertellen dat een buur hen aan het uitschelden was. Mijn man ging verhaal halen en belde aan. De zoon van de man deed open en had een mes in zijn handen. Niet veel later richtte de man zelf een geweer in onze richting waar ook mijn zoontje Zayd van amper twee jaar bij was. Hij deed dat tot twee keer toe en richtte het wapen ook op mijn zoontje.” Julie verwittigde de politie, die meteen ter plaatse kwam. “We hebben een huiszoeking uitgevoerd bij de man”, vertelt politiewoordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). “De luchtkarabijn en munitie hebben we in beslag genomen en we hebben de nodige pv’s opgesteld.”

Bestelwagen

Bij buurtbewoners zit de schrik er ondertussen wel goed in. “Ik moet langs zijn woning passeren om mijn oudste dochter naar school te brengen. Eerder kenden we al problemen met de man, maar nooit escaleerde het zo erg. Mijn man is van Marokkaanse afkomst en levert vlees met zijn bestelwagen als zelfstandige. Af en toe parkeert hij de bestelwagen voor zijn woning omdat er anders niet veel parkeermogelijkheden zijn. Dat kan hij niet verdragen. Hij zegt dat de bestelwagen naar rot vlees stinkt en gooit met racistische verwijten. Hopelijk keert de rust snel terug.”