Man met drankprobleem blijft vriendin aftuigen:

9 maanden met uitstel VHS

04 september 2019

19u18 5 Kortrijk “Je saus zal toch weer op niks trekken”, liet Steven D. zich een tijd geleden ontglippen toen zijn vriendin eten klaarmaakte. De vrouw pikte de zoveelste vernedering niet en reageerde. D. roste haar prompt af, niet voor het eerst overigens. Van de rechter kreeg hij nu negen maanden voorwaardelijk en moet hij z’n slachtoffer 1.500 euro schadevergoeding betalen.

De 49-jarige Steven D. heeft een kort lontje, vooral als hij gedronken heeft. Zijn partner kan er over meepraten. Toen ze een jaar geleden eten klaarmaakte voor hem, liet hij zich schamper uit over de saus. Zijn vriendin reageerde furieus op de zoveelste vernedering. Toen ze deed alsof ze de saus over zijn hoofd zou gieten en daarbij een spatje saus op z’n kledij terechtkwam, ontplofte de Kortrijkzaan. Met zijn vuistslagen sloeg hij de vrouw enkele gapende wonden. In de maanden daarna gebeurde dat nog enkele keren, onder meer tijdens een discussie over een frietketel. Het leverde de vrouw een gebroken neus op. Toen D. op een dag dronken thuis kwam, schopte hij z’n vriendin, trok aan haar haren en sloeg haar met het hoofd tegen de grond. De rechter veroordeelde hem tot negen maanden met uitstel en legde hem ook een aantal probatievoorwaarden op.