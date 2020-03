Man mengt per ongeluk chemische stoffen in poolhouse: brandweer moet tussenkomen VHS

25 maart 2020

De brandweer rukte woensdagvoormiddag uit naar een woning van een ondernemer langs de Mellestraat in Heule. De man had in zijn poolhouse per ongeluk twee chemische stoffen gemengd en dat zorgde voor een reactie. Omwille van de aard van het incident werd bij de hulpdiensten ook een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen. Uiteindelijk bleek er niet zoveel aan de hand en kon het probleem opgelost worden.