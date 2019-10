Man legt bloemen voor Bart Rigole (45) als protest tegen onverschilligheid: “Zijn moeder is me dankbaar” Hans Verbeke

15 oktober 2019

19u03 6 Kortrijk In het crematorium Uitzicht hebben enkele tientallen mensen dinsdag afscheid genomen van Bart Rigole, de 45-jarige man die twee weken geleden ’s nachts stierf op de Grote Markt in Kortrijk. Eén van de aanwezigen legde eerder ’s morgens bloemen neer op de plek waar Rigole het leven liet. “Om de onverschilligheid aan te klagen”, zegt Marnix Decock (70).

Acht mensen liepen aan de ineengezakte Bart Rigole voorbij, tot hij tweeënhalf uur later gevonden werd door een politiepatrouille. Bewakingscamera’s registreerden dat. Het gerecht wil de acht identificeren, mogelijk kan (een aantal van) hen schuldig verzuim worden aangewreven. “Dat stuit me zwaar tegen de borst”, zegt Kortrijkzaan Marnix Decock. “Er is een gebrek aan respect voor de medemens. Sommigen zijn ronduit onverschillig. Vroeger was dat ook al zo maar ik heb de indruk dat het alleen maar erger is geworden.”

Bloemen voor Bart

Om zijn protest tegen de verregaande onverschilligheid in de verf te zetten, legde Marnix dinsdagvoormiddag bloemen neer op de plek waar de 45-jarige Wevelgemnaar het leven liet. Hij plaatste er ook een kaarsje bij. “Het overlijden van Bart moet mensen aan het denken zetten. Als iemand ’s nachts buiten op de grond ligt, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Men had op z’n minst de hulpdiensten kunnen bellen. Het is onaanvaardbaar dat dit niet gebeurde.” Decock weet waarover hij spreekt. “In de jaren 70 ben ik overvallen, in de Lange Steenstraat. Ik werkte toen in een dancing en na mijn shift was ik met de opbrengsten op weg naar mijn flat. Twee jongemannen hadden dat in de mot. Ze vielen me aan, maar ik kon vluchten. Die keer heb ik luid om hulp geroepen. Er was nogal wat volk in de buurt maar niemand deed iets. Ik moest onmiddellijk terugdenken aan het voorval, toen ik hoorde wat Bart was overkomen.”

Dankbare mama

Marnix Decock begrijpt ook niet hoe het komt dat het, ondanks de aanwezigheid van bewakingscamera’s, zo lang duurde voor Bart Rigole werd gevonden. “Misschien moeten er meer politiemensen ingezet worden zodat de beelden frequenter bekeken worden?”, vraagt hij zich af. “Niemand in onze stad wil toch dat dit scenario zich herhaalt?” De 70-jarige Kortrijkzaan woonde dinsdagmiddag de afscheidsdienst bij van Bart Rigole, in het crematorium Uitzicht. “Ik heb er nadien kort met zijn mama gesproken”, zegt Marnix. “Die vrouw is kapot van verdriet. Maar ze was wel dankbaar voor mijn initiatief. Hoewel ik haar vooraf niet kende, hebben we elkaar eens goed vastgenomen. Hopelijk heb ik op die manier wat troost en steun kunnen bieden”, besluit de man.