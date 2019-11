Man laat chocomelk even staan om dief tegen de grond te werken: “Blij dat ik kon helpen” VHS/LPS

10 november 2019

14u32 30 Kortrijk Hij wil vooral geen held genoemd worden maar Geoffrey Ingels (38) uit Lauwe heeft in Kortrijk eigenhandig een dief overmeesterd die even tevoren een portemonnee had gestolen uit de handtas van een winkelende vrouw. “Ik heb niet te veel nagedacht en ben op een verstandige manier tussengekomen, da’s alles”, zegt Ingels. “Alleen jammer dat twee mededaders konden ontkomen.”

Samen met zijn zoontje en ouders genoot Geoffrey Ingels zaterdagvoormiddag in de Steenpoort in Kortrijk van een kop koffie en een chocomelk toen hij plots een man zag weglopen, achterna gezeten door een vrouw. “Er was wat commotie maar ik wist eerst niet waarover het ging”, zegt de Lauwenaar. “Niet veel later was die man daar opeens weer. Ik hoorde een vrouw roepen “pak hem, pak hem!”, waarop ik prompt rechtstond en naar buiten rende.”

Naar de grond gebracht

Ingels heeft een aantal jaar ervaring in de wereld van security en wist hoe hij de verdachte man snel kon stoppen. “Ik kon ‘m een tik tegen de knie geven waardoor hij z’n evenwicht verloor”, zegt Geoffrey. “Op dat moment was het een koud kunstje om hem vast te klemmen en naar de grond te brengen. Daar heb ik mijn knie en voet op zijn lichaam gezet om hem verder in bedwang te kunnen houden.” Ingels belde een vriend van hem die politieman is. “Weinig later was de politie er en namen ze de man van mij over.”

Toen hij werd betrapt, gaf hij in zijn vlucht nog een duw aan een medewerkster van de winkel.” Geoffrey Ingels

Misbruik gemaakt

Geoffrey Ingels had op dat moment eigenlijk nog altijd geen flauw benul waarom de commotie was ontstaan. “Maar toen hoorde ik dat de verdachte hier vlakbij in de winkel Tommy Hilfiger een portemonnee had gestolen uit de handtas van een dame die met haar dochter kleren aan het passen was. Ze had de handtas eventjes aan de kant gelegd en de dief had daar misbruik van gemaakt. Op camerabeelden in de winkel is te zien hoe hij de portemonnee er uit haalt en direct doorgeeft aan een kompaan. Toen hij werd betrapt, gaf hij in zijn vlucht nog een duw aan een medewerkster van de winkel. Ik vind het wel spijtig dat zijn kompanen in het geharrewar zijn kunnen ontkomen.”

Goed gevoel

De Lauwenaar is blij dat hij alert heeft gereageerd. “Maar ik deed uiteindelijk alleen wat moest, meer niet. Dat die kerel opgepakt werd, is een goeie zaak. Maar het is minstens even belangrijk dat die bestolen dame nu haar spullen terug heeft. In het nauw gedreven, had de dader de portemonnee en het geld weggegooid op straat, zodat het zeker niet bij hem zou aangetroffen worden, mocht hij gevat worden. Ze was mij enorm dankbaar en dat gaf wel een goed gevoel. Misschien moeten we bij gelegenheid samen eens een kop chocomelk gaan drinken”, lacht Geoffrey.