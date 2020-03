Man gooit ruiten Agentschap Integratie en Inburgering stuk Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

03 maart 2020

14u12 4 Kortrijk Een man heeft dinsdagmorgen vier ruiten van het kantoor van het Agentschap Integratie en Inburgering in de Wijngaardstraat in Kortrijk stukgegooid met een baksteen. De man kon snel worden ingerekend door de politie.

“Enkele medewerkers waren aanwezig in het kantoor en zijn erg geschrokken”, vertelt woordvoerster Ellen Coopman. “Gelukkig raakte niemand gewond.” Het gaat om een 40-jarige man die bij het Agentschap een inburgeringstraject volgt. De schade aan de toegangsdeur en ruiten is groot. “De medewerkers beslisten om vandaag en morgen het kantoor gesloten te houden.” Waarom de man het kantoor viseerde, is nog niet geweten. Maar de man was na het stukgooien van de ruiten van het Agentschap nog niet bedaard. Hij trok daarna naar het cvo MIRAS op het Nelson Mandelaplein waar hij binnen schade aanrichtte. “Enkele aanwezigen konden de man daar in bedwang houden tot we ter plaatse waren om hem te arresteren", vertelt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas.